Онищенко осудил дискредитацию российской кампании по вакцинации из-за рубежа
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- РИА Новости
Об этом он заявил в беседе с НСН.
«Это массированная интенсивная работа, которая ведётся по дискредитации вакцинации. Она ведётся и моделируется из-за рубежа», — сказал Онищенко.
По его мнению, этому нужно противостоять, и противостояние должно быть содержательным.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.