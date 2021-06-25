Онищенко осудил дискредитацию российской кампании по вакцинации из-за рубежа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что москвичи вакцинируются от COVID-19 недостаточно активно в том числе из-за недоброжелателей из-за рубежа, дискредитирующих российские вакцины в интернете.

Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Это массированная интенсивная работа, которая ведётся по дискредитации вакцинации. Она ведётся и моделируется из-за рубежа», — сказал Онищенко.

По его мнению, этому нужно противостоять, и противостояние должно быть содержательным.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.