В Омске оценили ситуацию с масочным режимом в транспорте

В Министерстве региональной безопасности Омской области прошло рабочее совещание, посвящённое соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как показали недавние проверки, участились случаи нарушения масочного режима водителями маршруток. За время действия режима повышенной готовности в транспорте выявили 734 нарушителя. Протоколы выписали на 307 водителей, 393 пассажира и 34 перевозчика.

«Сложившаяся ситуация показывает, что контроль масочного режима в транспорте ослаб, по всей видимости, пора переходить от профилактических мер к административным», — отметил министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более 1 млн человек.