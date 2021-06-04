В Омске оценили ситуацию с масочным режимом в транспорте

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В Министерстве региональной безопасности Омской области прошло рабочее совещание, посвящённое соблюдению масочного режима в общественном транспорте.
В Омске оценили ситуацию с масочным режимом в транспорте
  • © Денис Гришкин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как показали недавние проверки, участились случаи нарушения масочного режима водителями маршруток. За время действия режима повышенной готовности в транспорте выявили 734 нарушителя. Протоколы выписали на 307 водителей, 393 пассажира и 34 перевозчика.

«Сложившаяся ситуация показывает, что контроль масочного режима в транспорте ослаб, по всей видимости, пора переходить от профилактических мер к административным», — отметил министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более 1 млн человек.

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