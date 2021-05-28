В Москве отреставрируют здание «Славянского базара»

Здание бывшего ресторанно-гостиничного комплекса «Славянский базар» отреставрируют в Москве.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Здание построено в 1869—1871 годах по проекту архитектора Роберта Гедике, а также по заказу предпринимателя Александра Пороховщикова. В гостинице часто останавливались композиторы Пётр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, музыкальный и художественный критик Владимир Стасов, издатель Алексей Суворин.

Проект работ по сохранению комплекса поступит в Департамент культурного наследия до конца года. Специалисты ведут научные исследования: изучают все особенности памятника, описывают дефекты, работают с архивными материалами. В ближайшее время планируют провести противоаварийные работы, во время которых будут укреплены все конструкции здания.

Как ранее сообщала НСН, Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости опубликовали документы, посвящённые архитектурному облику города.