Эксперт оценил достижения в борьбе с COVID-19

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Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов оценил достижения в борьбе с COVID-19.
Эксперт оценил достижения в борьбе с COVID-19
  • Reuters

«Во-первых, кардинально были пересмотрены регламенты разработки вакцин. Если раньше это занимало годы, то сейчас за счёт использования новых технологий и за счёт административных ресурсов и политической воли удалось сократить эти сроки от нескольких лет до нескольких месяцев», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Во-вторых, полагает эксперт, в России мобилизовали систему здравоохранения для борьбы со случаями массовых заболеваний.

Как отметил Ризванов, массовая система здравоохранения — то, что помогает справляться с новой угрозой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют закрыть 14 госпиталей для пациентов с COVID-19.

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