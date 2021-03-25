Эксперт оценил достижения в борьбе с COVID-19

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов оценил достижения в борьбе с COVID-19.

«Во-первых, кардинально были пересмотрены регламенты разработки вакцин. Если раньше это занимало годы, то сейчас за счёт использования новых технологий и за счёт административных ресурсов и политической воли удалось сократить эти сроки от нескольких лет до нескольких месяцев», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Во-вторых, полагает эксперт, в России мобилизовали систему здравоохранения для борьбы со случаями массовых заболеваний.

Как отметил Ризванов, массовая система здравоохранения — то, что помогает справляться с новой угрозой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют закрыть 14 госпиталей для пациентов с COVID-19.