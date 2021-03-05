В АТОР прокомментировали ситуацию с Сейшельскими островами

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Сейшельскими островами.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Сейшельскими островами
  • Pixabay

«Стыковочные рейсы есть. На острова можно попасть через существующие открытые хабы, например через Дубай или Стамбул. Конечно, стыковочные рейсы, как правило, дольше и дороже. Цена может варьироваться очень сильно», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, Сейшельские острова никогда не были массовым направлением, это был сегмент VIP-путешествий.

«Но мы увидели на примере Занзибара, что сейчас туда летают из 12 городов России — и даже чартерами. Если кто-то из авиакомпаний поставит прямые рейсы на Сейшелы, то это, возможно, будет востребованным, но нужно дождаться их решения», — сказал Горин.

По его словам, для формирования полётных программ и открытия продаж туров обычно требуется от двух недель до месяца.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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