В РСТ прокомментировали ситуацию с летним сезоном

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с летним сезоном.
В РСТ прокомментировали ситуацию с летним сезоном
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«Сейчас очень хорошо на лето бронируется Сочи. Средний чек по Сочи — 65 тыс. рублей на двоих на неделю с трёхразовым питанием. Самый дешёвый тур в Сочи на лето — 16 тыс. рублей на человека», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отдых доступен большой категории россиян.

Как отметил Игнатьев, по дорогому отдыху спрос более высокий и некоторые отели полностью забронированы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.

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