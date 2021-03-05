В РСТ прокомментировали ситуацию с летним сезоном

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

«Сейчас очень хорошо на лето бронируется Сочи. Средний чек по Сочи — 65 тыс. рублей на двоих на неделю с трёхразовым питанием. Самый дешёвый тур в Сочи на лето — 16 тыс. рублей на человека», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отдых доступен большой категории россиян.

Как отметил Игнатьев, по дорогому отдыху спрос более высокий и некоторые отели полностью забронированы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.