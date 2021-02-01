Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут

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Зимой в Сочи начнёт действовать новый туристический маршрут: между Красной Поляной и горами Адыгеи будут курсировать туристические вертолёты, полёты будут выполнять лицензированные авиакомпании.
Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Между Красной Поляной и плато Лагонаки запустят вертолётные маршруты.

Сообщается, что время экскурсии займёт от двух до пяти часов. На борту будет присутствовать сотрудник Кавказского заповедника, который сможет рассказать об особенностях лесной зоны, животном и растительном мире и горных вершинах.

Участники экскурсии смогут пройтись пешком, прогуляться на лыжах, снегоступах, прокатиться на собачьих упряжках либо отправиться на прогулку на снегоходах по маршруту «Зимний Абадзеш».

Также у отдыхающих есть возможность посетить Музей туриста.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов рассказал в беседе с ФАН о перспективах автотуризма в России.

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