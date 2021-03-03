В Удмуртии рассказали о работе по возвращению больниц к штатному режиму работы

В Удмуртии несколько районных больниц вернутся в штатный режим работы.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, с 15 марта к обычному графику начнут возвращаться Завьяловская районная больница и Воткинская городская больница. С 22 марта — Можгинская районная больница.

К 1 апреля в регионе останется три COVID-центра: ГКБ №6, Республиканская клиническая инфекционная больница и отделение в Глазовской межрайонной больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.