В Удмуртии рассказали о работе по возвращению больниц к штатному режиму работы

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В Удмуртии несколько районных больниц вернутся в штатный режим работы.
В Удмуртии рассказали о работе по возвращению больниц к штатному режиму работы
  • Pixabay

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, с 15 марта к обычному графику начнут возвращаться Завьяловская районная больница и Воткинская городская больница. С 22 марта — Можгинская районная больница.

К 1 апреля в регионе останется три COVID-центра: ГКБ №6, Республиканская клиническая инфекционная больница и отделение в Глазовской межрайонной больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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