Более 200 тысяч человек стали участниками проектов «Молодёжи Москвы» в 2020 году

Свыше 200 тыс. человек стали участниками образовательных, общественных и культурных проектов «Молодёжи Москвы» в 2020 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, «Московский диалог» — это площадка, на которой проходят встречи с деятелями в области журналистики, искусства, бизнеса, политики.

Проект «КиберМосква» направлен на обучение в сфере информационной безопасности и IT-технологий.

«Студенческая лига Stand-Up» представляет собой обучающую платформу для начинающих комиков.

Ранее НСН сообщала, что более 8 тыс. человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы Business Update.