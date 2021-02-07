Более 200 тысяч человек стали участниками проектов «Молодёжи Москвы» в 2020 году

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Свыше 200 тыс. человек стали участниками образовательных, общественных и культурных проектов «Молодёжи Москвы» в 2020 году.
Более 200 тысяч человек стали участниками проектов «Молодёжи Москвы» в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, «Московский диалог» — это площадка, на которой проходят встречи с деятелями в области журналистики, искусства, бизнеса, политики.

Проект «КиберМосква» направлен на обучение в сфере информационной безопасности и IT-технологий.

«Студенческая лига Stand-Up» представляет собой обучающую платформу для начинающих комиков.

Ранее НСН сообщала, что более 8 тыс. человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы Business Update.

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