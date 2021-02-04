Более восьми тысяч человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы

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Более 8 тыс. человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы Business Update, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Более восьми тысяч человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодёжи помогают более 100 опытных бизнесменов», — заявила Сергунина.

Площадку создали летом 2020 года. Молодые предприниматели осваивают навыки ведения бизнеса с помощью видеолекций и специализированной литературы.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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