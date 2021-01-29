В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
В инфекционных стационарах находятся 2728 пациентов с коронавирусом, у 2462 из них болезнь сопровождается пневмонией. Также в больницы помещены 403 заболевших с «диагностическими» пневмониями. На лечении дома — 7367 человек.
Выписаны ещё 383 пациента.
Также стало известно, что в Ивановской области заработали дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Они расположены в сёлах, передаёт ОТР.
В частности, под городом Родники сделать прививку можно в пяти местных амбулаториях.
Ранее сообщалось, что в одной из поликлиник Петербурга открылся пункт вакцинации от коронавируса.