В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области выявили 188 случаев инфицирования COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В инфекционных стационарах находятся 2728 пациентов с коронавирусом, у 2462 из них болезнь сопровождается пневмонией. Также в больницы помещены 403 заболевших с «диагностическими» пневмониями. На лечении дома — 7367 человек.

Выписаны ещё 383 пациента.

Также стало известно, что в Ивановской области заработали дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Они расположены в сёлах, передаёт ОТР.

В частности, под городом Родники сделать прививку можно в пяти местных амбулаториях.

Ранее сообщалось, что в одной из поликлиник Петербурга открылся пункт вакцинации от коронавируса.

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