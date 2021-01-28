В одной из поликлиник Петербурга открылся пункт вакцинации от коронавируса
- © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Об этом сообщает kp.ru.
«В главной районной поликлинике №77 пункт открыт с 30 декабря. За это время мы привили 675 человек. Вчера в нашу поликлинику №7 привезли 450 доз вакцины, и уже сегодня мы привили 35 человек, ещё записаны 20 человек», — рассказала заведующая медучреждением Светлана Мастерова.
Она уточнила, что желающих сделать прививку больше всего в возрастной группе от 50 до 80 лет.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.