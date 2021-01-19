Эксперт рассказала о причинах проблем с памятью

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Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий Анна Боголепова рассказала о причинах проблем с памятью.
Эксперт рассказала о причинах проблем с памятью
  • Pixabay

«Понятие «когнитивные функции» включает в себя восприятие, память, внимание, двигательные навыки, речь, мышление и т. д. Нарушения памяти действительно являются одной из самых частых жалоб, также могут отмечаться нарушения концентрации внимания, быстрая утомляемость, которая возникает особенно часто при выполнении умственной работы», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По словам Боголеповой, среди самых распространённых причин забывчивости — болезнь Альцгеймера и цереброваскулярное поражение. Вместе с тем она отметила, что когнитивные нарушения могут быть проявлением и других неврологических и соматических заболеваний.

По словам эксперта, проблемы с памятью могут отмечаться и при сердечно-сосудистых болезнях, выраженной анемии, алкогольной интоксикации.

Она добавила, что у взрослых людей должно быть не менее 150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности в течение недели.

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