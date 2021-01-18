Сомнолог рассказал о влиянии сна на иммунитет

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Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, рассказал о влиянии сна на иммунитет.
Сомнолог рассказал о влиянии сна на иммунитет
  • Pixabay

«Многие считают, что трата драгоценных минут на мир снов — это лишнее время, что мы проводим на Земле. Такие люди не думают, что сон ответственен и за то время, что мы на планете проводим. Он отвечает за здоровье, красоту и долголетие человека», — заявил Калинкин в беседе с Inforeactor.

По его словам, за счёт сокращения социальной активности можно восстановить норму сна в восемь-девять часов.

Как отметил эксперт, питание, закаливание и физическая активность влияют на иммунитет, но сон — важнейший фактор.

«Можно сколько угодно закаляться, пить витамины и так далее, но если человек не будет высыпаться, то он заболеет», — пояснил он.

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