В Иркутской области временно закрыли школу после массового отравления

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В городе Шелехове Иркутской области приостановили работу школы, где на прошлой неделе произошло массовое отравление. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
В Иркутской области временно закрыли школу после массового отравления
  • РИА Новости

Отмечается, что «в школе организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий».

«На основании приказа директора школы деятельность образовательного учреждения временно приостановлена», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным на 26 декабря, у 112 человек, в том числе у одного преподавателя, подтвердилась острая кишечная инфекция.

В пресс-службе рассказали, что «заболевание у всех протекает преимущественно по типу гастроэнтерита лёгкой и средней степени тяжести, двое пострадавших находятся на стационарном лечении».

Ранее сообщалось, что вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду в селе Ербогачён в Иркутской области. 

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