В Иркутской области временно закрыли школу после массового отравления
- РИА Новости
Отмечается, что «в школе организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий».
«На основании приказа директора школы деятельность образовательного учреждения временно приостановлена», — рассказали в ведомстве.
Согласно данным на 26 декабря, у 112 человек, в том числе у одного преподавателя, подтвердилась острая кишечная инфекция.
В пресс-службе рассказали, что «заболевание у всех протекает преимущественно по типу гастроэнтерита лёгкой и средней степени тяжести, двое пострадавших находятся на стационарном лечении».
Ранее сообщалось, что вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду в селе Ербогачён в Иркутской области.