В одном из детских садов Иркутской области произошло массовое отравление
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
У большинства пострадавших диагностирован сальмонеллёз.
Роспотребнадзор и СУ СКР по Иркутской области выясняют причины произошедшего.
«Специалисты Роспотребнадзора провели обследование детсада, в том числе пищеблока, взяли пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды. Предварительно, причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовления блюд», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Сообщается, что на время расследования работа детского сада приостановлена.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.