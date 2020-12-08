В одном из детских садов Иркутской области произошло массовое отравление

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Вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду в селе Ербогачён в Иркутской области. Медицинская помощь потребовалась 19 воспитанникам и четырём сотрудникам учреждения.
В одном из детских садов Иркутской области произошло массовое отравление
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

У большинства пострадавших диагностирован сальмонеллёз.

Роспотребнадзор и СУ СКР по Иркутской области выясняют причины произошедшего.

«Специалисты Роспотребнадзора провели обследование детсада, в том числе пищеблока, взяли пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды. Предварительно, причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовления блюд», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сообщается, что на время расследования работа детского сада приостановлена.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.

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