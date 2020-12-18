В Якутии 31 декабря в этом году оставят рабочим днём

В Якутии 31 декабря в этом году останется рабочим днём, сообщили в Министерства труда и социального развития республики.

«31 декабря 2020 года приходится на четверг и является общепринятым рабочим днём. Постановление правительства России от 10.07.2019 №875 «О переносе выходных дней в 2020 году» не предусматривает перенос выходного дня на 31 декабря 2020 года», — утверждается в пресс-релизе.

В то же время в министерстве напомнили, что 31 декабря будет предпраздничным днём, поэтому продолжительность рабочего дня в этот день сокращается на один час.

Ранее в Алтайском крае заявили, что не рассматривают вопрос объявления выходного дня 31 декабря.

В Псковской области также отказались объявлять последний день 2020 года выходным.

При этом 31 декабря в 2020 году уже сделали выходным в Бурятии, в Магаданской, Архангельской, Кировской, Волгоградской, Орловской, Костромской, Мурманской, Вологодской, Рязанской областях, в Чувашии, Туве, на Камчатке и в Забайкальском крае.

Кроме того, 31 декабря будет выходным для госслужащих в Мордовии, на Ямале, в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.

Газета «Реальное время» также писала, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в 2020 году.