В Якутии 31 декабря в этом году оставят рабочим днём

Короткая ссылка
В Якутии 31 декабря в этом году останется рабочим днём, сообщили в Министерства труда и социального развития республики.
В Якутии 31 декабря в этом году оставят рабочим днём
  • © РИА Новости

«31 декабря 2020 года приходится на четверг и является общепринятым рабочим днём. Постановление правительства России от 10.07.2019 №875 «О переносе выходных дней в 2020 году» не предусматривает перенос выходного дня на 31 декабря 2020 года», — утверждается в пресс-релизе.

В то же время в министерстве напомнили, что 31 декабря будет предпраздничным днём, поэтому продолжительность рабочего дня в этот день сокращается на один час.

Ранее в Алтайском крае заявили, что не рассматривают вопрос объявления выходного дня 31 декабря.

В Псковской области также отказались объявлять последний день 2020 года выходным.

При этом 31 декабря в 2020 году уже сделали выходным в Бурятии, в Магаданской, Архангельской, Кировской, Волгоградской, Орловской, Костромской, Мурманской, Вологодской, Рязанской областях, в Чувашии, Туве, на Камчатке и в Забайкальском крае.

Кроме того, 31 декабря будет выходным для госслужащих в Мордовиина Ямалев Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.

Газета «Реальное время» также писала, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить