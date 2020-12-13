Власти Ямала 31 декабря объявили нерабочим днём

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение объявить 31 декабря выходным днём.

Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

«Да, это перенос рабочего дня на 19 декабря», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

Уточняется, что данное решение касается органов госвласти и муниципального управления.

«Мы приняли решение на этой неделе поработать побольше, субботу сделать рабочим днём, чтобы 31-е сделать полноценным выходным. Надеюсь, что многие организации к этому присоединятся, сделают такой шаг для своих коллективов», — цитирует губернатора региона Дмитрия Артюхова агентство.

Ранее 31 декабря объявили выходным днём в Волгоградской, Орловской, Рязанской и Кировской областях.

Кроме того, решение было принято в Чувашии и Костромской области.