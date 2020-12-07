В Орловской области 31 декабря сделают выходным днём

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Власти Орловской области решили перенести рабочий день с 31 декабря 2020 года на субботу, 26 декабря.
В Орловской области 31 декабря сделают выходным днём
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«Предлагаю закрепить нормативным решением перенос рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря. Я думаю, что здесь мы учтём интересы всех жителей региона», — приводит ТАСС слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В 2019 году Клычков сделал 31 декабря выходным днём для женщин, работающих в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём.

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