В Орловской области 31 декабря сделают выходным днём

Власти Орловской области решили перенести рабочий день с 31 декабря 2020 года на субботу, 26 декабря.

«Предлагаю закрепить нормативным решением перенос рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря. Я думаю, что здесь мы учтём интересы всех жителей региона», — приводит ТАСС слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В 2019 году Клычков сделал 31 декабря выходным днём для женщин, работающих в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём.