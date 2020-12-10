В Кировской области 31 декабря объявили нерабочим днём

Глава Кировской области Игорь Васильев принял решение объявить 31 декабря нерабочим днём.

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным. В этом году мы такое решение также обязательно примем. Указ об этом будет опубликован в ближайшее время», — отметил губернатор.

Ранее выходным днём 31 декабря объявили в Волгоградской, Орловской и Рязанской областях.

Кроме того, решение было принято в Чувашии и Костромской области.