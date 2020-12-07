В Чувашии 31 декабря объявили выходным днём

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Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что 31 декабря в регионе будет выходным днём. Видеообращение политика опубликовано в его Instagram.
В Чувашии 31 декабря объявили выходным днём
  • Pixabay

По его словам, только за сутки на запущенный им в соцсетях опрос откликнулись более 40 тыс. человек.

«Более 90% высказались за то, чтобы 31 декабря было выходным днём. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашии и приняли решение сделать его выходным днём», — сказал Николаев.

Ранее ряд субъектов уже объявили последний день года нерабочим, в частности, Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставрополье, Татарстан.

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