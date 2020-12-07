В Костромской области решили сделать 31 декабря выходным днём

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Власти Костромской области по итогам опроса жителей приняли решение о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Костромской области решили сделать 31 декабря выходным днём
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«Принимаем решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря», — приводится заявление губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Опрос работодателей, сотрудников предприятий и организаций о переносе рабочего дня с 31 декабря показал, что инициативу поддерживают более 80% из них.

В связи с переносом рабочего дня на 26 декабря власти поручили проработать организацию работы транспорта по графику будних дней, а также функционирование детских садов и оказание гражданам государственных услуг.

Ранее 31 декабря объявили выходным днём для госслужащих в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что 31 декабря будет выходным днём в регионе.

В то же время в Псковской области отказались объявлять последний день 2020 года выходным.

Газета «Реальное время» также писала, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в 2020 году.

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