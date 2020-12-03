В Крыму 31 декабря сделают выходным для госслужащих

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение сделать 31 декабря в регионе выходным днём для государственных служащих.

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлено выходным днём для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также всех работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты», — сообщил он.

Аксёнов отметил, что указ о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря, будет опубликован на портале правительства региона.

Ранее аналогичное решение приняли во Владимирской, Курской и Белгородской областях.