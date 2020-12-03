В Крыму 31 декабря сделают выходным для госслужащих

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение сделать 31 декабря в регионе выходным днём для государственных служащих.
В Крыму 31 декабря сделают выходным для госслужащих
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлено выходным днём для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также всех работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты», — сообщил он.

Аксёнов отметил, что указ о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря, будет опубликован на портале правительства региона.

Ранее аналогичное решение приняли во Владимирской, Курской и Белгородской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить