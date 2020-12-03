Во Владимирской области 31 декабря будет выходным для госслужащих

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е для госслужащих.
Во Владимирской области 31 декабря будет выходным для госслужащих
  • РИА Новости

«Для рациональной организации рабочего времени... Сипягин принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу 26 декабря 2020 года. При этом продолжительность рабочего времени в этот день будет уменьшена на один час», — сообщили в региональной администрации.

Данное решение касается сотрудников администрации области, государственных гражданских служащих, руководства органов исполнительной власти, а также руководителей организаций, учредителем которых является региональная администрация.

В Курской области 31 декабря также объявили выходным днём для госслужащих.

В Белгородской области перенесли рабочий день с 31 декабря на 26-е.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал идею объявления 31 декабря выходным днём.

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