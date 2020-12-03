Во Владимирской области 31 декабря будет выходным для госслужащих
- РИА Новости
«Для рациональной организации рабочего времени... Сипягин принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу 26 декабря 2020 года. При этом продолжительность рабочего времени в этот день будет уменьшена на один час», — сообщили в региональной администрации.
Данное решение касается сотрудников администрации области, государственных гражданских служащих, руководства органов исполнительной власти, а также руководителей организаций, учредителем которых является региональная администрация.
В Курской области 31 декабря также объявили выходным днём для госслужащих.
В Белгородской области перенесли рабочий день с 31 декабря на 26-е.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал идею объявления 31 декабря выходным днём.