Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал идею объявления 31 декабря выходным днём.

«Я никогда не возражал против 31 декабря, потому что во все времена это был неполноценный рабочий день. Но я всегда говорил: «А что будем делать с той декадой, которая наступает после 31-го?» — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в первые январские дни система здравоохранения испытывает большую нагрузку.

Как считает Онищенко, длинные выходные влияют и на экономику.

«Я думаю, что исподтишка меня поддерживает и здоровый бизнес нашей страны», — добавил он.

Ранее в Белгородской области объявили 31 декабря 2020 года выходным днём в регионе.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение об объявлении этой даты выходным днём местные власти принимают самостоятельно.

Он добавил, что официально 31 декабря является рабочим днём.

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.