В Общественной палате прокомментировали идею продления новогодних праздников

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.

«На мой взгляд, каникулы нужно оставить такими, какие они есть сейчас, потому что ограничительные меры, связанные с пандемией, во всех регионах разные. В каких-то городах принимаются серьёзные меры как, например, в Москве и Московской области, где до 15 января введён ряд ограничений и в образовательных организациях, и в целом. Таковых на данный момент достаточно», — рассказала она в беседе со «Взглядом».

Она обратила внимание на то, что в других регионах ситуация с коронавирусом обстоит куда лучше, поэтому им и не нужны такие же меры, как в столице.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU высказал мнение о недопустимости десятидневных новогодних праздников в нынешних экономических условиях.