Онищенко раскритиковал идею длинных новогодних каникул

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение о недопустимости десятидневных новогодних праздников в нынешних экономических условиях.

Об этом Геннадий Онищенко заявил в беседе с URA.RU.

«Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы ещё десять дней будем бражничать», — сказал Онищенко.

По его словам, многие хотят работать, а не могут.

Ранее сообщалось, что Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.