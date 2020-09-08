Новогодние каникулы в 2021 году предложено сделать с 1 по 10 января

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Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.
Новогодние каникулы в 2021 году предложено сделать с 1 по 10 января
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает ТАСС.

«Обновлённый график дней отдыха формировался с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — говорится в сообщении.

В июне глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок в беседе со «Взглядом» заявила, что это достаточно странное предложение.

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