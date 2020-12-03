В Курской области 31 декабря объявили выходным днём для госслужащих

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В Курской области 31 декабря будет выходным днём для государственных служащих. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Курской области 31 декабря объявили выходным днём для госслужащих
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«31 декабря для госслужащих будет выходным днём, а суббота, 26 декабря, — рабочим», — написал он.

Губернатор рекомендовал подобным образом организовать рабочий процесс коммерческим организациям.

Ранее в Белгородской области объявили 31 декабря 2020 года выходным днём в регионе.

Как заявили в Кремле, решение об объявлении даты выходным днём местные власти принимают самостоятельно.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал идею объявления 31 декабря выходным днём.

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