В Курской области 31 декабря объявили выходным днём для госслужащих

В Курской области 31 декабря будет выходным днём для государственных служащих. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«31 декабря для госслужащих будет выходным днём, а суббота, 26 декабря, — рабочим», — написал он. Губернатор рекомендовал подобным образом организовать рабочий процесс коммерческим организациям. Ранее в Белгородской области объявили 31 декабря 2020 года выходным днём в регионе. Как заявили в Кремле, решение об объявлении даты выходным днём местные власти принимают самостоятельно. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал идею объявления 31 декабря выходным днём.