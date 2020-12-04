В Татарстане объявили 31 декабря выходным днём

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днём будет 26 декабря.

Об этом пишет «Реальное время».

Отмечается, что выходной день 31 декабря будет у лиц, замещающих государственные должности, и у лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти РТ должности государственной гражданской службы.

Муниципалитетам и госорганам, не относящимся к исполнительной власти республики, а также организациям рекомендуется принять соответствующий рабочий график, сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение сделать 31 декабря в регионе выходным днём для государственных служащих.

Во Владимирской и Курской областях 31 декабря также будет выходным днём для госслужащих.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU идею объявления 31 декабря выходным днём.