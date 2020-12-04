В Татарстане объявили 31 декабря выходным днём
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Об этом пишет «Реальное время».
Отмечается, что выходной день 31 декабря будет у лиц, замещающих государственные должности, и у лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти РТ должности государственной гражданской службы.
Муниципалитетам и госорганам, не относящимся к исполнительной власти республики, а также организациям рекомендуется принять соответствующий рабочий график, сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение сделать 31 декабря в регионе выходным днём для государственных служащих.
Во Владимирской и Курской областях 31 декабря также будет выходным днём для госслужащих.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU идею объявления 31 декабря выходным днём.