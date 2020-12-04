В Псковской области отказались объявлять 31 декабря выходным днём

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В Псковской области решили не объявлять 31 декабря выходным днём, сообщил на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор региона Михаил Ведёрников.
В Псковской области отказались объявлять 31 декабря выходным днём
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Во-первых, наши распоряжения касаются только муниципальных и областных органов власти и подведомственных учреждений. Во-вторых, если не говорить про медицинских работников и ряд других профессий, в этом году нерабочих дней и выходных и так было очень много — больше, чем в предыдущие годы», — цитирует его ТАСС.

По словам главы Псковской области, «сейчас общее желание — нормально работать».

Ранее 31 декабря объявили выходным днём для госслужащих в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.

Газета «Реальное время» также писала, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в 2020 году.

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