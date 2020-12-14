Власти Алтая не рассматривают вопрос выходного дня 31 декабря
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«Вопрос об объявлении нерабочим днём 31 декабря не рассматривается», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в Псковской области отказались объявлять последний день 2020 года выходным.
В то же время 31 декабря сделали выходным в Бурятии, в Архангельской, Кировской, Волгоградской, Орловской, Костромской, Мурманской, Вологодской, Рязанской областях, в Чувашии, Туве и на Камчатке.
Кроме того, 31 декабря будет выходным для госслужащих в Мордовии, на Ямале, в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление депутата, академика РАН Геннадия Онищенко, в котором он раскритиковал долгие новогодние выходные.