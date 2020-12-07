В Госдуме прокомментировали позицию Онищенко по новогодним выходным

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Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов прокомментировал заявление депутата, академика РАН Геннадия Онищенко, в котором он раскритиковал долгие новогодние выходные.
В Госдуме прокомментировали позицию Онищенко по новогодним выходным
  • © duma.gov.ru

«Люди по-разному отмечают праздники», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам Иванова, многие, например, ездят с детьми покататься на лыжах или ещё куда-то.

Как считает депутат, вместо полной отмены длинных новогодних праздников можно подумать об альтернативных решениях.

«Лучше пропагандировать здоровый вид отдыха вместо сидения возле телевизора. Что касается экономики, предприятия непрерывного цикла в любом случае работают непрерывно, независимо от праздников, а на других предприятиях всё это предусмотрено», — сказал Иванов.

Ранее Онищенко заявил, что желательно отказаться от длинных новогодних выходных.

Он также подчеркнул, что в это время часто поступают люди с отравлениями от передозировки алкоголя или суррогатов и с травмами «в пьяном виде».

В ноябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News прокомментировала предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина сократить на два часа первый рабочий день после новогодних праздников.

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