Онищенко раскритиковал идею длинных новогодних выходных

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что длинные новогодние выходные негативно влияют на российскую экономику, от них желательно отказаться.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряжённые дни для скорой помощи, и так по всей стране», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что в это время часто поступают люди с отравлениями от передозировки алкоголя или суррогатов и с травмами «в пьяном виде».

«Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет», — добавил он.

По словам депутата «весь мир встретил Новый год — и начинает работать».

«А мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что всё равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до старого Нового года — до 14-го, но это были 1990-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь-то зачем это делать», — рассказал он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.