В Мордовии 31 декабря объявили выходным днём

Врио главы Мордовии Артём Здунов подписал распоряжение, в котором объявил 31 декабря выходным днём в регионе.

«Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы главы Мордовии.

Уточняется, что организациям на территории республики рекомендовано «организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря».

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял решение сделать 31 декабря выходным для госслужащих и также рекомендовал остальным организациям перенести рабочий день на 26 декабря.