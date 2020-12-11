В Ярославской области рекомендовали сделать 31 декабря выходным

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял решение сделать 31 декабря выходным для госслужащих и также рекомендовал остальным организациям перенести рабочий день на 26 декабря.
В Ярославской области рекомендовали сделать 31 декабря выходным
  • РИА Новости

«Подписал указ о переносе рабочего дня 31 декабря на 26 декабря для всех работников государственных учреждений и госслужащих. Всем остальным организациям на территории области рекомендую также перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Такое решение было принято по итогам онлайн-голосования в социальных сетях, в ходе которого 92% из 30 тыс. проголосовавших выступили за.

Ранее по результатам опроса жителей 31 декабря сделали выходным в Архангельской области.

Кроме того, аналогичное решение приняли в Кировской, Волгоградской, Орловской, Костромской, Мурманской, Вологодской, Рязанской областях, в Чувашии, Туве и на Камчатке.

31 декабря объявили выходным днём для госслужащих в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.

В то же время в Псковской области отказались объявлять последний день 2020 года выходным.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление депутата, академика РАН Геннадия Онищенко, в котором он раскритиковал долгие новогодние выходные.

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