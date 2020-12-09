В Архангельской области 31 декабря объявили выходным

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Глава Архангельской области Александр Цыбульский сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что 31 декабря 2020 года в регионе будет выходным днём.
В Архангельской области 31 декабря объявили выходным
  • РИА Новости

Он рассказал, что более 70 тыс. человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря.

«Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря было выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря», — написал губернатор.

Цыбульский заявил, что «для ряда организаций указ является обязательным к исполнению».

«Остальным работодателям очень рекомендую дать своим сотрудникам возможность начать подготовку к Новому году с самого утра 31 декабря», — добавил он.

Ранее выходным днём 31 декабря объявили в Волгоградской и Орловской областях. 

Кроме того, решение было принято в Чувашии и Костромской области.

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