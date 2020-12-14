В Тульской области рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днём

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В Тульской области рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днём, за исключением непрерывно действующих организаций, сообщили в региональном правительстве.
В Тульской области рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днём
  • Pixabay

«Губернатор (Алексей Дюмин. — RT) обратился к работодателям Тульской области и рекомендовал сделать для всех сотрудников 31 декабря нерабочим днём, за исключением непрерывно действующих, выполняющих неотложные работы и других аналогичных организаций — для них рекомендовано рассмотреть возможность минимизации числа работников», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял решение сделать 31 декабря выходным для госслужащих и также рекомендовал остальным организациям перенести рабочий день на 26 декабря.

При этом в Алтайском крае заявили, что не рассматривают вопрос выходного дня 31 декабря.

Последний день 2020 года уже объявлен выходным в Бурятии, в Архангельской, Кировской, Волгоградской, Орловской, Костромской, Мурманской, Вологодской, Рязанской областях, в Чувашии, Туве и на Камчатке.

Газета «Реальное время» также писала, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в 2020 году.

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