Краснов: по запросам России арестовано 18 объектов недвижимости за рубежом

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что по российским запросам наложены ограничительные меры на денежные средства, находящиеся на счетах в иностранных кредитных организациях, на сумму более $350 млн. Арестовано 18 объектов недвижимости.
Краснов: по запросам России арестовано 18 объектов недвижимости за рубежом
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметил Краснов, работа по выявлению и блокировке такого имущества проходит довольно интенсивно. В первом полугодии в другие страны направлено 65 соответствующих запросов о правовой помощи.

Помимо этого, в рамках борьбы с отмыванием и легализацией преступных доходов российское надзорное ведомство взаимодействует с компетентными органами Швейцарии, Франции и других государств.

Ранее Краснов заявил, что в стране необходимо ужесточить наказание для силовиков, которые незаконными методами давят на бизнесменов и осуществляют против них противоправные действия.

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