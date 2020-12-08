Краснов: по запросам России арестовано 18 объектов недвижимости за рубежом
- © РИА Новости / Сергей Гунеев
Об этом сообщает «Российская газета».
Как отметил Краснов, работа по выявлению и блокировке такого имущества проходит довольно интенсивно. В первом полугодии в другие страны направлено 65 соответствующих запросов о правовой помощи.
Помимо этого, в рамках борьбы с отмыванием и легализацией преступных доходов российское надзорное ведомство взаимодействует с компетентными органами Швейцарии, Франции и других государств.
Ранее Краснов заявил, что в стране необходимо ужесточить наказание для силовиков, которые незаконными методами давят на бизнесменов и осуществляют против них противоправные действия.