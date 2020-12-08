В России призвали жёстче наказывать давящих на бизнес силовиков

Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью «Российской газете» заявил, что в стране необходимо ужесточить наказание для силовиков, которые незаконными методами давят на бизнесменов и осуществляют против них противоправные действия.

«Нуждается, на наш взгляд, в совершенствовании и уголовная ответственность за препятствование законной предпринимательской или иной деятельности, установленная ст. 169 Уголовного кодекса России», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент преступления по данной статье относятся к категории небольшой тяжести.

«Это явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности», — добавил Краснов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников.