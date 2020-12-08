СК рассказал о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников.
СК рассказал о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Как он отметил в интервью РИА Новости, с 2011 года в России более 5,7 тыс. высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления.

«В период с 2011 года перед судом предстало более 5,7 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом», — сказал он.

В качестве примера он привёл уголовное дело, возбуждённое против главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова.

Ранее Бастрыкин сообщал, что за девять месяцев 2020 года в суды передано 5925 уголовных дел о коррупции.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

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