СК рассказал о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников.

Как он отметил в интервью РИА Новости, с 2011 года в России более 5,7 тыс. высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления.

«В период с 2011 года перед судом предстало более 5,7 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом», — сказал он.

В качестве примера он привёл уголовное дело, возбуждённое против главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова.

Ранее Бастрыкин сообщал, что за девять месяцев 2020 года в суды передано 5925 уголовных дел о коррупции.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.