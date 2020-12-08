Бастрыкин назвал число уголовных дел о коррупции в 2020 году

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что следователи с начала 2020 года возбудили более 15,2 тыс. уголовных дел.

«В текущем году возбуждено 15 217 уголовных дел по фактам совершения коррупционных преступлений, что на 4% больше прошлого года», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что с 2011 года в суды было передано более 90 тыс. уголовных дел о коррупции.

Ранее Бастрыкин сообщал, что за девять месяцев 2020 года в суды передано 5925 уголовных дел о коррупции.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.