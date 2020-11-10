Бастрыкин рассказал о работе по борьбе с коррупцией

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о работе по борьбе с коррупцией.
Бастрыкин рассказал о работе по борьбе с коррупцией
  • РИА Новости

«Прежде всего хочу подчеркнуть то обстоятельство, что наша деятельность по противодействию коррупции осуществляется последовательно, системно и наступательно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, об этом наглядно свидетельствует тот факт, что с 2011 года в суд направлено более 90 тыс. уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 34 млрд рублей.

Как отметил Бастрыкин, за девять месяцев 2020 года в суды передано 5925 уголовных дел о коррупции.

«В ходе следствия в счёт погашения ущерба возмещено более 2,3 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество стоимостью более 8 млрд рублей. Таким образом, возмещение ущерба обеспечено на 77%», — сообщил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

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