Учёный РАН рассказал об особенности течения повторного коронавируса
- РИА Новости
В интервью телеканалу «Россия 24» Лукашев подтвердил, что повторные случаи COVID-19 возможны.
«Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее», — цитирует его ТАСС.
По словам учёного, повторные заболевания, как правило, всегда протекают легче, чем первичные случаи.
«Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжёлым последствиям», — подчеркнул он.
При этом Лукашев высказал мнение, что около трети всего человечества уже защищено от COVID-19 благодаря лимфоцитам, которые остались от «встречи с обычными коронавирусами».
«Это может объяснять, почему люди так по-разному переносят встречу с коронавирусом», — пояснил он.
Эксперт также отметил, что проблема COVID-19 потеряет актуальность через пару лет, хотя коронавирус продолжит циркулировать и ряд ограничений может остаться.
Ранее Минздрав заявил о зарегистрированных в России повторных случаях коронавируса.