Учёный РАН рассказал об особенности течения повторного коронавируса

В случае повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 болезнь, как правило, протекает в лёгкой форме и не приводит к серьёзным последствиям для организма, отметил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

В интервью телеканалу «Россия 24» Лукашев подтвердил, что повторные случаи COVID-19 возможны.

«Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее», — цитирует его ТАСС.

По словам учёного, повторные заболевания, как правило, всегда протекают легче, чем первичные случаи.

«Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжёлым последствиям», — подчеркнул он.

При этом Лукашев высказал мнение, что около трети всего человечества уже защищено от COVID-19 благодаря лимфоцитам, которые остались от «встречи с обычными коронавирусами».

«Это может объяснять, почему люди так по-разному переносят встречу с коронавирусом», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что проблема COVID-19 потеряет актуальность через пару лет, хотя коронавирус продолжит циркулировать и ряд ограничений может остаться.

Ранее Минздрав заявил о зарегистрированных в России повторных случаях коронавируса.