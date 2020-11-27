Минздрав заявил о повторных случаях заболевания коронавирусом в России

Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрированы в России. Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Есть, они были опубликованы», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, были ли в стране зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19.

16 ноября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России документально не зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусом.

Как отметил академик Китайской академии инженерных наук Чжун Наньшань, повторное заболевание возможно, однако это исключение.