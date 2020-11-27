Минздрав заявил о повторных случаях заболевания коронавирусом в России
- Reuters
«Есть, они были опубликованы», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос, были ли в стране зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19.
16 ноября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России документально не зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусом.
Как отметил академик Китайской академии инженерных наук Чжун Наньшань, повторное заболевание возможно, однако это исключение.