Роспотребнадзор не зафиксировал повторных случаев заболевания COVID-19

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В России документально не зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Роспотребнадзор не зафиксировал повторных случаев заболевания COVID-19
  • РИА Новости

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая (заболевания COVID-19. — RT)», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань заявил, что повторное заболевание коронавирусом возможно, однако это исключение.

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