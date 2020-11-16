Роспотребнадзор не зафиксировал повторных случаев заболевания COVID-19

В России документально не зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая (заболевания COVID-19. — RT)», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань заявил, что повторное заболевание коронавирусом возможно, однако это исключение.