Академик рассказал о возможных осложнениях после коронавируса

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Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава России академик РАН Евгений Шляхто рассказал, при каких сохраняющихся после перенесённой коронавирусной инфекции симптомах следует обратиться к врачу.
Академик рассказал о возможных осложнениях после коронавируса
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Академик отметил частые осложнения после перенесённого коронавируса со стороны сердечно-сосудистой системы.

«При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых (исследований. — RT) для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации», — цитирует его Минздрав.

Эксперт подчеркнул, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска по COVID-19 из-за вероятности тяжёлого течения и неблагоприятных исходов, а также развития осложнений основного заболевания.

В связи с этим он призвал указанных лиц к особенно строгому соблюдению всех противоэпидемических мер и переносу на более отдалённый срок необязательных плановых обследований.

Ранее член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков прокомментировал ситуацию, когда человек с онкологией заболевает коронавирусом.

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