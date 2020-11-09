Врачи оценили влияние коронавируса на людей с онкологией

Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков прокомментировал ситуацию, когда человек с онкологией заболевает коронавирусом.

«Любое дополнительное заболевание, на которое наслаивается коронавирус, может ухудшиться… Если у человека есть какие-то тяжёлые проявления онкологического заболевания, это не значит, что все онкологические пациенты находятся в зоне повышенного риска. Если человеку, у которого большая опухоль, требуется какое-то агрессивное лечение с большим количеством осложнений и на это наслаивается COVID-19, то у него будет выше риск тяжёлого течения», — сказал Жуков.

Кроме того, врач отметил низкую вероятность того, что коронавирус может вызвать рак.

«Исходя из того, что известно об этом вирусе, это маловероятно. Каких-либо механизмов, которые могли бы запустить онкологический процесс в связи с этим вирусом, описано не было. Ответ на вопрос, так ли это на самом деле с практической точки зрения, будет понятен, я думаю, лет через 10—15. Обычно примерно такой срок проходит с момента воздействия канцерогена до развития опухоли», — добавил специалист.

С 11 по 14 ноября эксперты обсудят на XXIV Российском онкологическом конгрессе, который пройдёт в онлайн-формате, как коронавирус повлиял на систему оказания онкологической помощи.

Ранее врачи рассказали о лечении коронавируса у людей с рассеянным склерозом, ревматоидным артритом и сахарным диабетом.