Врачи рассказали о лечении коронавируса у людей с аутоиммунными заболеваниями

Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов и врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев рассказали RT о лечении коронавируса у людей с аутоиммунными заболеваниями.

«Наши пациенты переносят заболевание так же, как и в среднем по популяции, несмотря на наличие такого тяжёлого хронического заболевания. Каким-то образом организм выдерживает такого рода вирусную нагрузку», — отметил Власов.

Специалист подчеркнул, что если говорить о назначении лекарственных препаратов, которые меняют течение рассеянного склероза, то «никто не рекомендует останавливаться, нужно продолжать лечение».

«В случае обострения заболевания нужно получить соответствующую медицинскую помощь в виде лечения самого обострения заболевания, несмотря на наличие коронавируса. Если, конечно, у человека возникают декомпенсация и лёгочные нарушения с поражением тканей, понятно, что все силы бросаются на угрожающее состояние, при этом могут отменяться иммуномодулирующие средства, происходит лечение основного заболевания», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, Дмитрий Каратеев пояснил RT, что ревматоидный артрит и коронавирус никак не взаимосвязаны. Как подчеркнул эксперт, существуют европейские рекомендации, в которых утверждается, что надо продолжать лечение в обычном режиме.

«Нет данных о том, что есть большие риски для пациентов с ревматоидным артритом. Если человек заболеет коронавирусной инфекцией и она у него будет протекать в тяжёлой форме, это не будет зависеть от того, болен ли он ревматоидным артритом или другим заболеванием. Я знаю таких пациентов, которые болели коронавирусной инфекцией, и, слава богу, они нормально переболели», — заключил он.

При этом доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин рассказал в беседе с RT, что сахарный диабет является фактором риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

«У людей с сахарным диабетом больше вероятность тяжело болеть коронавирусом… При сахарном диабете в принципе есть более высокие другие воспаления, а коронавирус как раз связан с воспалением, то есть он при диабете будет значительно повышаться», — заявил Потешкин.

Он уточнил, что отказываться от терапии в таком случае нельзя, её скорее нужно будет усиливать, а в некоторых случаях — переходить на инсулин.

«Также есть случаи, когда происходит течение болезни, когда нарушается работа каких-то органов, и тогда таблетки или препараты оказываются противопоказаны», — подытожил Потешкин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что люди с диабетом и артериальной гипертензией имеют двукратное увеличение риска заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.