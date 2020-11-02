Врачи рассказали о лечении коронавируса у людей с аутоиммунными заболеваниями

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин, Анастасия Румянцева
Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов и врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев рассказали RT о лечении коронавируса у людей с аутоиммунными заболеваниями.
Врачи рассказали о лечении коронавируса у людей с аутоиммунными заболеваниями
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Наши пациенты переносят заболевание так же, как и в среднем по популяции, несмотря на наличие такого тяжёлого хронического заболевания. Каким-то образом организм выдерживает такого рода вирусную нагрузку», — отметил Власов.

Специалист подчеркнул, что если говорить о назначении лекарственных препаратов, которые меняют течение рассеянного склероза, то «никто не рекомендует останавливаться, нужно продолжать лечение».

«В случае обострения заболевания нужно получить соответствующую медицинскую помощь в виде лечения самого обострения заболевания, несмотря на наличие коронавируса. Если, конечно, у человека возникают декомпенсация и лёгочные нарушения с поражением тканей, понятно, что все силы бросаются на угрожающее состояние, при этом могут отменяться иммуномодулирующие средства, происходит лечение основного заболевания», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, Дмитрий Каратеев пояснил RT, что ревматоидный артрит и коронавирус никак не взаимосвязаны. Как подчеркнул эксперт, существуют европейские рекомендации, в которых утверждается, что надо продолжать лечение в обычном режиме.

«Нет данных о том, что есть большие риски для пациентов с ревматоидным артритом. Если человек заболеет коронавирусной инфекцией и она у него будет протекать в тяжёлой форме, это не будет зависеть от того, болен ли он ревматоидным артритом или другим заболеванием. Я знаю таких пациентов, которые болели коронавирусной инфекцией, и, слава богу, они нормально переболели», — заключил он.

При этом доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин рассказал в беседе с RT, что сахарный диабет является фактором риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

«У людей с сахарным диабетом больше вероятность тяжело болеть коронавирусом… При сахарном диабете в принципе есть более высокие другие воспаления, а коронавирус как раз связан с воспалением, то есть он при диабете будет значительно повышаться», — заявил Потешкин.

Он уточнил, что отказываться от терапии в таком случае нельзя, её скорее нужно будет усиливать, а в некоторых случаях — переходить на инсулин.

«Также есть случаи, когда происходит течение болезни, когда нарушается работа каких-то органов, и тогда таблетки или препараты оказываются противопоказаны», — подытожил Потешкин. 

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что люди с диабетом и артериальной гипертензией имеют двукратное увеличение риска заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить