Ведущий эпидемиолог КНР оценил возможность повторного заражения COVID

Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно, однако это исключение.

«Повторное заражение возможно, но это отнюдь не распространенное явление… Почему происходит повторное заражение? Есть два объяснения. Во-первых, быстрое снижение уровня антител, которые выработались после первого заражения, во-вторых, во время первого заражения не было или был крайне слабый гуморальный иммунный ответ, поэтому у организма не было возможности сопротивляться повторному заражению», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в настоящий момент у него собрана информация о пяти случаях повторного заражения, о которых было сообщено публично, из них один был выявлен в Гонконге.

Ранее сообщалось, что в Китае за сутки выявили восемь активных и 15 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19.