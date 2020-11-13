Ведущий эпидемиолог КНР оценил возможность повторного заражения COVID

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Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно, однако это исключение.
Ведущий эпидемиолог КНР оценил возможность повторного заражения COVID
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Повторное заражение возможно, но это отнюдь не распространенное явление… Почему происходит повторное заражение? Есть два объяснения. Во-первых, быстрое снижение уровня антител, которые выработались после первого заражения, во-вторых, во время первого заражения не было или был крайне слабый гуморальный иммунный ответ, поэтому у организма не было возможности сопротивляться повторному заражению», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в настоящий момент у него собрана информация о пяти случаях повторного заражения, о которых было сообщено публично, из них один был выявлен в Гонконге.

Ранее сообщалось, что в Китае за сутки выявили восемь активных и 15 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19.

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