Ведущий эпидемиолог КНР оценил возможность повторного заражения COVID
- © Сергей Ведяшкин
- АГН «Москва»
«Повторное заражение возможно, но это отнюдь не распространенное явление… Почему происходит повторное заражение? Есть два объяснения. Во-первых, быстрое снижение уровня антител, которые выработались после первого заражения, во-вторых, во время первого заражения не было или был крайне слабый гуморальный иммунный ответ, поэтому у организма не было возможности сопротивляться повторному заражению», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в настоящий момент у него собрана информация о пяти случаях повторного заражения, о которых было сообщено публично, из них один был выявлен в Гонконге.
Ранее сообщалось, что в Китае за сутки выявили восемь активных и 15 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19.